Son Dakika: Kritik Kabine toplantısı sona erdi

Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat sürdü. Kabine'de koronavirüsle mücadele ve Afganistan konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Son Kabine toplantımızdan bu yana ülkemiz ve milletimiz için çok önemli programlar icra ettik. Açılışlar gerçekleştirdik, temeller attık. Çok sayıda ülke yöneticisiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Bu temaslarda ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunduk.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği sergide de ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle kucaklaştık. Bu tür programların gençlerimizin yaşadıkları şehirlerin kültürel alt yapısından spora kadar yakından ilgilenmesine vesile olduğuna inanıyorum. Yine gençlerimizle hasret giderdiğimiz diğer programları Ahlat ve Malazgirt'te inşa ettik. Ahlat'ın tarihimizdeki önemine binayen burada Van gölü kıyısında Cumhurbaşkanlığı Külliyesini milletimize kazandırdık. Uzunca süredir düzenli olarak katıldığımız Malazgirt Zaferi'nin törenlerini de 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik. Ertesi gün Balkanlardaydık. Bosna Hersek'e, 27 Ağustos'ta Karadağ'a yaptığımız ziyaretlerde pek çok hususu muhataplarımızla ele alma fırsatı bulduk.

30 Ağustos gününü de dolu dolu geçirdik. Zafer Bayramı törenlerinin ardından Milli Savunma Bakanlığımızın Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinin ortak bir çatı altında toplanacağı Ay Yıldız Projesi'nin de temelini attık. İnşallah bu projeyi 19 Mayıs 2023'te tamamlayacağız.

YENİ YARGITAY BİNASI

Adli yılımızı da Yargıtay'ın yeni binasında açtık. Daha önce Yargıtay 6 ayrı binada yer alıyordu. Şimdi ise 10 bloktan oluşan yeni binasında yer alacak. Yargımızın artık kendisinden beklenen bağımsız ve tarafsız duruşunu her geçen gün güçlendirdiğini düşünüyoruz.

Öte yandan 20 bin öğretmen atamasını da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdik. Cumartesi günü de Rize'de Salarha Tüneli'nin açılışını yaptık.

Bugün de yeni eğitim döneminin açılışını gerçekleştirdik. Yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Salgınla mücadele sürerken afetlerin yol açtığı can kayıplarının da acısını hissettik. Amacımız afet bölgelerinde evleri bir yıla kadar bitirip hak sahiplerine teslim etmektir.

Ayrıntılar geliyor...

