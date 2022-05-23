Son dakika: Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan 2 müjde birden! Açık cezaevlerinde hükümlülerin Kovid-19 izni uzatıldı

Son dakika haberi: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinin başlamasının ardından Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği geçiriyor. Türkiye iki ülkenin teröre destek verdiği gerekçesiyle veto kartını masaya koymuştu. Bugünkü Kabine toplantısının ana gündem maddelerinde konuya ilişkin gelişmeler ele alındı. Toplantıda değerlendirilen konular arasında ayrıca konut fiyatları, yüksek enflasyon ve açık cezaevleri izinlerinin uzatılması da bulunuyor. Erdoğan "Yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum" diyerek bedelli askerlik yapmak isteyen yoklama kaçağı gençlerin askerlik şubelerine başvurabileceğini duyurdu. Erdoğan ayrıca açık cezaevlerinde Kovid-19 izninin 31 Temmuz 2023 tarihine dek uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıklamak ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

Kazakistan'ın sahip olduğu potansiyeli birlikte nasıl geçireceğimizi Tokayev'le değerlendirdik, hemfikir olduğumuzu görmekten de memnuniyet duyduk.

3 tane gencimizi Hakk'a uğurladık. Bu elim kazada vefat eden evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 41 yaralı evladımıza da acil şifalar diliyorum.

"YOKLAMA KAÇAĞI, BAKAYA GENÇLERE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

Bugün sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.

AÇIK CEZAEVİ İZNİ UZATILDI

31 Mayıs'ta süresi sona eren Kovid-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.

"ARKAİK BİR MUHALEFETİMİZ VAR"

Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınma devriminin eksikleri, hatta hataları olabilir. Bunları açık yüreklilikle ortaya koyacak bir muhalefetle her şeyi konuşmaya hazırız. Hayırda yarışan, eser ve hizmet siyasetini merkeze alan bir yönetim anlayışının gereklerini yerine getirmek için gece, gündüz çalışıyoruz. Karşımızda sadece Türk milletinin bu coğrafyada yaşadığı en büyük felaketlerden birini sahiplenmenin ötesinde siyaset ortaya koyamayan arkaik bir muhalefetimiz var.

Bu ülkede 'Siz hele bir oy verin, gerisini sonra hallederiz' diye ortada salınan, 'Düşün arkama' deyip milleti uçuruma sürükleyen siyaset tarzının devri kapanalı çok oldu.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA YÜKÜ AZALTMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"