Son dakika: Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan 2 müjde birden! Açık cezaevlerinde hükümlülerin Kovid-19 izni uzatıldı

Son dakika haberi: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinin başlamasının ardından Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği geçiriyor. Türkiye iki ülkenin teröre destek verdiği gerekçesiyle veto kartını masaya koymuştu. Bugünkü Kabine toplantısının ana gündem maddelerinde konuya ilişkin gelişmeler ele alındı. Toplantıda değerlendirilen konular arasında ayrıca konut fiyatları, yüksek enflasyon ve açık cezaevleri izinlerinin uzatılması da bulunuyor. Erdoğan "Yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum" diyerek bedelli askerlik yapmak isteyen yoklama kaçağı gençlerin askerlik şubelerine başvurabileceğini duyurdu. Erdoğan ayrıca açık cezaevlerinde Kovid-19 izninin 31 Temmuz 2023 tarihine dek uzatıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıklamak ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:
Kazakistan'ın sahip olduğu potansiyeli birlikte nasıl geçireceğimizi Tokayev'le değerlendirdik, hemfikir olduğumuzu görmekten de memnuniyet duyduk.
Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınma devriminin eksikleri, hatta hataları olabilir. Bunları açık yüreklilikle ortaya koyacak bir muhalefetle her şeyi konuşmaya hazırız. Hayırda yarışan, eser ve hizmet siyasetini merkeze alan bir yönetim anlayışının gereklerini yerine getirmek için gece, gündüz çalışıyoruz. Karşımızda sadece Türk milletinin bu coğrafyada yaşadığı en büyük felaketlerden birini sahiplenmenin ötesinde siyaset ortaya koyamayan arkaik bir muhalefetimiz var.
Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara maruz kaldığımız gerçektir. Mevcut sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz. Ülkemizin demokraside ve kalkınmada ulaştığı ileri seviye bize yeniden yapılanan küresel sistemde hak ettiğimiz yeri fırsatı vermiştir. Küresel güvenlik ve ekonomi krizine bu gözle baktığımız için geçici sorunlar karşısında paniğe kapılmıyoruz.