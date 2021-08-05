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Son Dakika: Kritik MGK toplantısı başladı

05.08.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Son Dakika: Kritik MGK toplantısı başladı

MGK toplantısının en sıcak başlığı birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri olacak.

Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

TRTHaber'de yer alan habere göre Afganistan'daki gelişmeler de masanın sıcak konuları arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum da değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE MASADA

Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK’nın gündeminde olacak.

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Recep Tayyip Erdoğan
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