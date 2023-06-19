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  4. SON DAKİKA | Kritik toplantı sona erdi... AK Parti'de enflasyon, hayat pahalılığı ve fahiş kira maddeleri öne çıktı, açıklama geldi

SON DAKİKA | Kritik toplantı sona erdi... AK Parti'de enflasyon, hayat pahalılığı ve fahiş kira maddeleri öne çıktı, açıklama geldi

19.06.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Enflasyon, hayat pahalılığı ve ekonomik reform maddelerinin öne çıktığı toplantı sonrası konuşan Çelik, "Enflasyonun tek haneye inmesi için politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Seçimden önce söylediğimiz gibi, şimdiye kadar yaptığımız gibi 'bu sorunları biz çözeriz dedik', biz çözeceğiz. Hayat pahalılığı kısa süre sonra gündemden çıkacak." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Kritik toplantı sona erdi... AK Parti'de enflasyon, hayat pahalılığı ve fahiş kira maddeleri öne çıktı, açıklama geldi

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin konuştu. Terör örgütleriyle mücadele, deprem bölgesindeki çalışmalar, enflasyon ve hayat pahalılığına yönelik hamleler ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar veren Çelik, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

  • Siyaset kesintisiz yapılan bir iştir. Hizmet süreci hiçbir şekilde tatile sokulamaz.

  • Terörle mücadele çok güçlü biçimde sürecek. DEAŞ ile, PKK ile ve FETÖ ile ciddi şekilde mücadele ediyoruz. Sınır ötesi operasyonlarda her zaman hassasiyetimizi koruyoruz.

  • FETÖ ile ilgili yeni bilgilere erişilebilecek bir aşama katedildi.

  • Her toplantımızın en önemli ve ilk maddesi deprem bölgesi, konutların tamamlanması için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

  • Eylül - Ekim ayları arasında 60-70 bin konutun depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi planlanmaktadır.

  • Kiralarla ilgili bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz.

  • Enflasyonun tek haneye inmesi için politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Üretim odaklı devam edeceğiz. Seçimden önce söylediğimiz gibi şimdiye kadar yaptığımız gibi bu sorunları biz çözeriz dedik, biz çözeceğiz. Hayat pahalılığı kısa süre sonra gündemden çıkacak.

  • NATO üyesi olmak isteyenler terör konusunda hassas olmalı.

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Ömer Çelik mkyk

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