Son dakika: Kritik toplantı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Erdoğan başkanlığındaki görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Kabine üyelerinin katılımıyla saat 15.54'te başlayan toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleşti. ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: Salgının ilk günlerinden itibaren Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçiyoruz. Sağlık altyapımız, gerek personel gerek ilaç ve malzeme gerekse yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır. Yeni hastanelerimizi süratle hizmete açıyoruz. Şehir hastanelerimiz özellikle bu evsaftaki standartlarda 600 yataklı Okmeydanı Hastanemiz bugünlerde hizmet vermeye başladı. Daha önce eğitim hastanesi olarak planlamıştık, süratle şehir hastanesine dönüştürdük. Şehir hastanesi statüsündeki 1150 yatak kapasiteli Kartal Hastanemizi bir süre önce hizmete sunduk. İkitelli Şehir Hastanemizi Mayıs ayında hizmete açmayı planlıyoruz.

1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanemizin inşaasında sona yaklaştık. İnşallah Eylül ayında hizmete veriyoruz. Türkiye sağlık altyapısında güçlü olan yerini sağlamlaştırmıştır. Covid-19 tedbirlerini pekçok ülkeden önce aldık. Gıda konusunda herhangi sıkıntımız yok. "HER YOLA BAŞVURMAKTA KARARLIYIZ" Türkiye sağlık altyapısında zaten güçlü olan yerini daha da sağlamlaştırdı. Türkiye, Avrupa ve ABD'ye kıyasla bu hastalığın üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden biridir. Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız. "41 YERLEŞİM YERİMİZ KARANTİNA ALTINDADIR" Günlük test sayısında 10 bini aştık. Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız. 41 yerleşim yerimiz karantina altındadır. En önemli hassasiyetimiz temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak, ihracatı desteklemek için üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektir. Türkiye üretimini devam ettirmek, çarkların dönmesini sağlamak durumunda olan bir ülkedir. Çalışanlar için gereken tedbirlerin alınmasını en kısa zamanda alacağız. İçinde bulundukları şu zor günlerde pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik. İspanya'ya bir uçak dolusu malzemeyi çarşamba günü inşallah naklediyoruz. Aynı şekilde sıkıntılı bir dönemden geçen İtalya'ya aynı şekilde ihtiyaçları karşılamak üzere Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım malzemesini ulaştırıyoruz.

Türkiye ne kadar güçlü olursa dostlarına da o kadar fazla yardım eli uzatacaktır. Ülkemizdeki kalkınma ajanslarının yapacakları yeniliklere destek vereceğiz. Solunum cihazlarını üretme noktasında yoğun bir çalışmayı kurumlarımız devam ettiriyor. Hedefimiz yıl sonuna kadar ciddi sonuçlara ulaşabilmektir. İşi olmayan, zorunluluğu bulunmayan vatandaşlarımız gönüllü karantinayla kendilerini ne kadar evde tutarlarsa hayatımızın normale dönme süresi o kadar kısalacaktır. Temizlik kurallarına riayet hastalığın kırılmasına çok önemli katkı yapacaktır. Milletimizle elele vererek Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu müsibetin de üstesinden geleceğiz. Yeter ki kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım, panik yapmayalım. Hiçbir virüs bizim birliğimiz, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık aydınlık yarınların önüne geçemez. Çünkü biz Türkiye'yiz, Türk milletiyiz. Medeniyetimiz ve kültürümüz yardımlaşma, dayanışma, paylaşma üzerine kurulmuştur. Devlet olarak açıkladığımız ekonomik ve sosyal destek paketleriyle her kesimden insanımızın yanında olduğunu gösterdik. Esnafımıza, sanatkarımıza, küçük, orta ölçekli üreticimize, ihracatçımıza pekçok konuda yardım yaptık. Nakit akışı bozulan KOBİ'ler ve diğer firmalara 6 aya kadar ödemesiz olmak üzere 12 aya kadar ödeme süresi sağladık. Tüm kurumsal ve ticari firmalara işletme sermayesi desteği için 6 ay ödemesiz, 36 vadeli yüzde 7,5 maliyetli kredi imkanı getirdik.

Esnaflarımızın ödemelerini faizsiz erteledik, 36 ay vadeli kredi paketi hayata geçirdik. Personel maaşını kamu bankalarından ödeyen firmalara ilave likit sağladık. Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık kaynağı ihracatçılarımızın kullanımına sunduk. Kayıtlı 2 milyon haneye biner lira nakit yardımı yapıyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye yükselttik. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini öne çektik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın ödeneklerini arttırdık. Yüksek öğretimde kalan öğrencilerimizden Mart ayında yurtta kalmadıkları süre için kredilerini iade ediyor Nisan ve Mayıs aylarından ücret almıyoruz. Öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri ilave maliyet yansıtılmayacak. Yurtdışından gelen vatandaşlarımızı 14 günlük karantina kuralına göre misafir ediyoruz. 'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ' İlk ve orta öğrenimdeki öğrencilerimize 8 CİGABAYT’a kadar ücretsiz internet imkanı getirdik. Yaşadığımız dönemin kahramanları olan sağlıkçılarımıza, 6 milyar liralık ilave bir destekle performans ödemelerini en üst tavandan yapıyoruz. Yine sağlıkçılarımızın her birine, TÜRKSAT üzerinden 100’er CİGABAYT ücretsiz internet kotası veriyoruz. Çiftçilerimize destek olmak için 2020 yılı tarımsal desteklerinin yarıya yakınını bugüne kadar ödedik. Hububat ve sebze başta olmak üzere hemen tüm tarım ürünlerinin üretiminde kendi kendimize yeterlilik oranımız yüzde 100’ün üzerindedir. Bu dönemde yoğun talebi olan bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, yağ gibi ürünlerin üretimlerinde 3 katına varan artışlar sağladık. Gerekirse bu kapasiteleri çok daha fazla artırma imkanına sahibiz. Velhasıl aldığımız her tedbirle, devletimizin vatandaşının yanında olduğunu gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI başlatıyoruz.