HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2020 18:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Tarabya Köşkü’nde yapılan kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, parayla maske satılmasının yasak olduğunu ve marketlerdeki maskelerin de ücretsiz olduğunu açıkladı. Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanına ve Sancaktepe Havalimanı alanında 2 hastane yapılacağını duyurdu. Erdoğan, 2 milyon 300 bin haneye daha yardım yapılacağını açıkladı.

Son dakika: Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir.

Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar.

Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk.

İnşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız. Test sayısında 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Sağlık hizmetleri, gıda ve temizlik malzemeleri tedariki, kamu güvenliği bakımından hamdolsun kaydadeğer bir meseleyle karşılaşmadık.

ATATÜRK HAVALİMANI ALANI BİN ODALI HASTANE YAPILIYOR

Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın alanını ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmı da hastane yapıyoruz. 45 gün içinde buraları bitireceğiz ve buraları da halkımızın hizmetine sunacağız.

Devletimiz milletiyle elele vererek ülkenin tüm imkanları salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü anlamakta zorlanıyor olsa da hamdolsun millet üzerine düşen görevleri bihakkın yerine getirmektedir.

Sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa sahibiz. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor harekete geçiyoruz. Alınan tedbirler, özellikle bu sebeple çalışmaya ara veren işletmelerimizi istihdamı korumaları şartıyla kısa çalışma ödeneğinden vergi ötelemesine ve krediye kadar her türlü araçla destekliyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir.

Aldığımız tedbirlerle 2 milyondan fazla mükellefin muhtasar vergilerini erteledik. Firmalara ve gerçek kişilere kredi ödemelerini asgari 3 ay erteleyebilmeleri için finansman desteği sağlıyoruz. Kredi geri ödemelerini 180 güne çıkararak takip sürelerini uzattık.

2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız. Yevmiye ve günlük kazancıyla yaşamını idame ettiren vatandaşlarımız valilik ve kaymakamlara telefonla başvurmaları halinde veya E-Devlet üzerinden başvuru yapmaları halinde devletimiz onlara da her türlü desteği verecek.

Şu ana kadar kampanya hesabımızdaki meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL'yi buldu. 43 milyon TL de SMS olarak toplandı, AK Parti Meclis Grubunda da 5 milyon TL toplandı ve buraya aktarılacak.

İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklamaKoronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıtKılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt
Anahtar Kelimeler:
erdoğan koronavirüs tedbirleri koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

VakıfBank müşterilerinin milyarlarca liralık kredisini öteledi

VakıfBank müşterilerinin milyarlarca liralık kredisini öteledi

Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Müge Anlı için flaş karar! Sosyal medyada olay oldu

Müge Anlı için flaş karar! Sosyal medyada olay oldu

MEB'den önemli bir adım daha! Bugün saat 20.00’de başlıyor

MEB'den önemli bir adım daha! Bugün saat 20.00’de başlıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı ek tedbirler

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı ek tedbirler

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Diğer Haberler
Süleyman Soylu ile Özgür Özel sosyal medyada birbirine girdi

Süleyman Soylu ile Özgür Özel sosyal medyada birbirine girdi

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Çıkardığım bir genelge yok

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Tekalif-i Milliye’ benzetmesine tepki

Erdoğan’ın 'Tekalif-i Milliye' benzetmesine tepki

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.