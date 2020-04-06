Son dakika: Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir.

Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar.

Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk.

İnşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız. Test sayısında 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Sağlık hizmetleri, gıda ve temizlik malzemeleri tedariki, kamu güvenliği bakımından hamdolsun kaydadeğer bir meseleyle karşılaşmadık.

ATATÜRK HAVALİMANI ALANI BİN ODALI HASTANE YAPILIYOR

Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın alanını ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmı da hastane yapıyoruz. 45 gün içinde buraları bitireceğiz ve buraları da halkımızın hizmetine sunacağız.