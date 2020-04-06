Son dakika: Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir.
Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar.
Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk.
İnşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız. Test sayısında 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Sağlık hizmetleri, gıda ve temizlik malzemeleri tedariki, kamu güvenliği bakımından hamdolsun kaydadeğer bir meseleyle karşılaşmadık.
Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın alanını ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmı da hastane yapıyoruz. 45 gün içinde buraları bitireceğiz ve buraları da halkımızın hizmetine sunacağız.
Devletimiz milletiyle elele vererek ülkenin tüm imkanları salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü anlamakta zorlanıyor olsa da hamdolsun millet üzerine düşen görevleri bihakkın yerine getirmektedir.
Sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa sahibiz. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor harekete geçiyoruz. Alınan tedbirler, özellikle bu sebeple çalışmaya ara veren işletmelerimizi istihdamı korumaları şartıyla kısa çalışma ödeneğinden vergi ötelemesine ve krediye kadar her türlü araçla destekliyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir.
Aldığımız tedbirlerle 2 milyondan fazla mükellefin muhtasar vergilerini erteledik. Firmalara ve gerçek kişilere kredi ödemelerini asgari 3 ay erteleyebilmeleri için finansman desteği sağlıyoruz. Kredi geri ödemelerini 180 güne çıkararak takip sürelerini uzattık.
2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız. Yevmiye ve günlük kazancıyla yaşamını idame ettiren vatandaşlarımız valilik ve kaymakamlara telefonla başvurmaları halinde veya E-Devlet üzerinden başvuru yapmaları halinde devletimiz onlara da her türlü desteği verecek.
Şu ana kadar kampanya hesabımızdaki meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL'yi buldu. 43 milyon TL de SMS olarak toplandı, AK Parti Meclis Grubunda da 5 milyon TL toplandı ve buraya aktarılacak.
İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır.