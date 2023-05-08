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  4. SON DAKİKA | 'Kriz merkezlerini oluşturduk' Bakan Dönmez açıkladı! '14 Mayıs’ta tüm seçmenlerimizin oylarını güven içerisinde kullanabilmesi için...'

SON DAKİKA | 'Kriz merkezlerini oluşturduk' Bakan Dönmez açıkladı! '14 Mayıs’ta tüm seçmenlerimizin oylarını güven içerisinde kullanabilmesi için...'

08.05.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Seçmenlerin oylarını güven içerisinde kullanabilmesi adına Bakanlık olarak tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bakan Dönmez, "Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk." dedi.

SON DAKİKA | 'Kriz merkezlerini oluşturduk' Bakan Dönmez açıkladı! '14 Mayıs’ta tüm seçmenlerimizin oylarını güven içerisinde kullanabilmesi için...'

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "14 Mayıs’ta tüm seçmenlerimizin oylarını güven içerisinde kullanabilmesi için Bakanlık olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçlerde il ve ilçe oy toplama merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak havaalanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı." dedi.

"TEÇHİZAT KONTROLLERİ TAMAMLANDI"

Öte yandan Bakan Dönmez "Yine kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin çalışır durumları ve teçhizat kontrolleri tamamlandı. Envanterimize kayıtlı bütün jeneratörlerin durumları belirlenerek gerekli bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Ayrıca jeneratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezlerimize dağıtıldı." ifadelerini kullandı.

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"KRİZ MERKEZLERİNİ OLUŞTURDUK"

Bakan Dönmez açıklamasının devamında "Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık. SCADA ve iletişim altyapısı kontrollerini yaptık. Seçim günü kritik bölgeler için Emniyet Genel Müdürlüğümüzden destek talebinde bulunduk. İletişim sistemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşılık Mobil Telsiz Sistemi ve Uydu Telefonu alternatifleri hazırlandı. Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk." dedi. (DHA)


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