SON DAKİKA: Krizin adı: Gizemli füze! Önce Rusya dediler sonra ABD... Düğmeye kimler bastı?

Son dakika haberi: 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füzelerin sahibi kim? Dünya tabiri caizse bu sorunun cevabını arıyor. Polonya cephesinden gece yarısı bir açıklama geldi, ordunun savaş durumuna geçtiği bildirildi. ABD Başkanı Biden, bu gelişmeler ışığında bir açıklama yaparak füzelerin Rusya'ya ait olmadığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: HERKESİN AKLINDA AYNI SORU VAR! GİZEMLİ FÜZE KİMİN?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan bir köye düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füzelerin sahibinin kim olduğu ortaya çıkmadı. ABD Başkanı Joe Biden, dikkat çeken bir açıklama yaptı ve 'Soruşturma bitene kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor' dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı da dün gece yarısı bir açıklama paylaşarak, olayın kendisiyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Przewodow köyüne düşen füzenin hangi ülke tarafından ateşlendiğine yönelik net bir bilgi bulunmuyor.

SON DAKİKA: POLONYA'DAN SAVAŞ SÖZLERİ: HAZIR OLUN

Polonya hükümet sözcüsü Piotr Müller, meydana gelen patlamada iki vatandaşlarının hayatını kaybettiğini ordunun savaşa hazır duruma geçtiğini belirtti.

NATO da Polonya ile süreçle ilgili yakın temas içinde olduklarını füzenin kaynağını araştırdıklarını ifade etti.

