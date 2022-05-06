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Son dakika: Küba'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

06.05.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Havana'daki bir otelde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Küba'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Küba’nın başkenti Havana’da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Küba’da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

TARİHİ OTELDE PATLAMA

Havana’da tarihi Saratoga Otel’de patlama meydana geldi. Küba Devlet Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Küba’da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocukların tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Havana Küba
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