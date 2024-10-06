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  4. Son dakika | Küçük kızın infial yaratan 'şantaj' videosu kurgu çıktı! Kendisi muhafaza altına, görüntüyü paylaşan 18 yaşındaki şahıs ise gözaltına alındı

Son dakika | Küçük kızın infial yaratan 'şantaj' videosu kurgu çıktı! Kendisi muhafaza altına, görüntüyü paylaşan 18 yaşındaki şahıs ise gözaltına alındı

06.10.2024 13:19
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Son dakika haberi: Türkiye'de infial yaratan 'şantaj' videosunun perde arkası ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; küçük kızın şantaj ve tehdit nedeniyle kendisine zarar verdiğini öne sürdüğü videonun kurgu olduğu belirlendi. Görüntüyü yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltına alındı. Kendini tehdit ve şantaj nedeniyle kestiğini öne süren kız ise evinde muhafaza altına alındı.

Son dakika | Küçük kızın infial yaratan 'şantaj' videosu kurgu çıktı! Kendisi muhafaza altına, görüntüyü paylaşan 18 yaşındaki şahıs ise gözaltına alındı

Son dakika haberi: Türkiye küçük bir kızın sosyal medyada paylaşılan, şantaj nedeniyle kendisini kestiğini öne sürdüğü videoyu konuşuyor. Videonun kurgu olduğu ortaya çıktı. E.N.B adlı kız çocuğunun ifade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecek.

"KIZ ÇOCUĞU ADRESİNDE MUHAFAZA ALTINA ALINDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu videoyla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki “Bir Program” üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

E.N.B. adlı çocuğun “tehdit ve şantaja maruz kaldığı” sözde görüntüleri, “Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon” yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır.

Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provakatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum.

Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız!"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şantaj Ali Yerlikaya
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