SON DAKİKA: Küçükçekmece'de metrobüs kazası! 3'ü ağır 10 kişi yaralandı kaza anı anbean kamerada

Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Kaza Sefaköy rampası Adliye hizasında meydana geldi!

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada metrobüsteki bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. İlk gelen bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından metrobüsten çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ? İŞTE ÇARPIŞMA ANI

Kaza ilk belirlemelere göre Beyaz Yol çalışmasının yapıldığı noktada yaşandı. Metrobüs şoförü, ana yola girmesi gereken yerde, yola girmeyip metrobüs yolunda devam etti.

Yönlendirme aracını son anda gören şoför ani bir fren yaptı ancak fren yeterli olmadı. Direksiyonu sağa kıran şoför, ters yönde giden başka bir metrobüse ortadan çarptı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durdu. Seferler yapılamayınca vatandaşların metrobüs hattında yürüdüğü görüldü.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır