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Son dakika kulisi: AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 29.12.2018 00:25 | Son Güncelleme

Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti’nin İstanbul ilçe adaylarının kesinleştiği iddia edildi. Adayların sabah (29 Aralık Pazar) düzenlenecek toplantı ile tanıtılması beklenirken İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday olacak isimleri arayarak Pazar günü düzenlenecek programa davet etti.

Son dakika kulisi: AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu

Kulis bilgilerine göre AK Parti, Silivri, Maltepe ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Binali Yıldırım olmasına kesin gözüyle bakılırken Haber 7 tarafından yayınlanan ilçe adayları listesi şöyle:

Adalar: Özlem Öztekin Vural (AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi)

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

Beylikdüzü: Mustafa Necati

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: M. Tevfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Fatih Özçiçek

Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Şile: İlhan Ocaklı

Tuzla: Şadi Yazıcı

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Merhaba ; bir Adalet kalkınma partisi olarak Adalet göremiyorum. 3 kez ulaştırma bakanı ol başbakan ol meclis başkanı ol gel birde torpille adam yerleştir. Rant kavgasına dönüşen yol dava değildir bu dava da bize göre değildir.
güngören kaybeder
Flaş mı? Artık eskisi kadar pek de merak edildiğini sanmıyorum.Tamamına yakını aynı isimler veya partideki aynı birkaç ismin istediği isimler...
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