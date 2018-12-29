Son dakika kulisi: AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu

Kulis bilgilerine göre AK Parti, Silivri, Maltepe ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Binali Yıldırım olmasına kesin gözüyle bakılırken Haber 7 tarafından yayınlanan ilçe adayları listesi şöyle:
Adalar: Özlem Öztekin Vural (AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi)
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)
Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Mehmet Umur
Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)
Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)
Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)
Beylikdüzü: Mustafa Necati
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Esenler: M. Tevfik Göksu
Esenyurt: Azmi Ekinci
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Fatih Özçiçek
Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece: Temel Karadeniz
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Şile: İlhan Ocaklı
Tuzla: Şadi Yazıcı
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
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