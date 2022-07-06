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  4. SON DAKİKA | Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji ve uzmanlardan uyarılar geldi

SON DAKİKA | Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji ve uzmanlardan uyarılar geldi

06.07.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala insanlar havanın nasıl olacağını da merak etmeye başladı. Bayram tatili için plan yapan vatandaşlar merakla hava durumunu araştırırken, Meteorolojiden akıllardaki soruyu giderecek açıklama geldi. Yapılan tahminlere göre bayram genelinde Marmara ve Karadeniz'de aralıklı yağışlı hava beklenirken, diğer illerde ise güneşli hava etkili olacak.

SON DAKİKA | Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji ve uzmanlardan uyarılar geldi

Son dakika haberine göre Kurban Bayramı'nda beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Bayram tatili için plan yapan vatandaşlar, havanın nasıl olacağını da merak ederken, Meteorolojiden gelen açıklamada tatil boyunca etkili olması beklenen hava şartları da açıklandı. Öte yandan uzmanlar da bayramda havanın nasıl olacağı konusunda tahminlerini paylaştı.

BAYRAMDA YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre arife günü Marmara ve Doğu Karadeniz'de aralıklı ve hafif yağış bekleniyor. Bayramın birinci ve ikinci günü Marmara, Ege kıyıları ve Karadeniz'de yağış bekleniyor. Üçüncü günde ise yağışlar yine Marmara ve Karadeniz'de devam ederken, son gün ise etkisini kaybederek ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Öte yandan Güneydoğu bölgesi için ise yüksek sıcaklık uyarı da yapıldı.

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YAZ SAĞANAĞ UYARISI

Meteorolojinin yanı sıra uzman isimler de bayram tatili için hava durumu tahmini yaptı. Twitter'da yaptığı paylaşımlarla da bilinen meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, bayram tatili boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ökten paylaşımlarında şunları söyledi:

İstanbul arife günü hafif ve ilçe ilçe kısa süreli yaz sağanağı alacak. Fakat yağış çok az, çok kısa süreli ve lokal. Bayramın 1. günü bayram namazı ve kurban kesimi sırasında yağış yok. Akşam saatlerinden sonra il geneli kuvvetli yağış geçişleri alacak. Bayramın 2. ve 3. günü yine aralıklarla kısa süreli yağış geçişi var. Yağış bir çok ilçede hiç görülmeyecek. 4. gün hiç yağış yok. Sıcaklıklar 1. günün akşamına kadar yüksek. Akşamından son günü bitene kadar serin. Ara ara çok serin olacak.

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Ankara'da bayramın birinci günü öğleden sonra ve İkinci günü öğleden sonra yaz sağanağı geçişi var. İkinci gün daha kuvvetli. Bunun dışında ne arife, ne de üçüncü ve dördüncü gün önemli bir hava olayı yok. Bayram namazı ve kurban saati harika.

İzmir'de arife ve bayram boyunca hava hep aynı. Yağış neredeyse hiç yok. Belki 5 dakika küçük bir kütle serinlik verir bu müddet içerisinde.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı hava durumu
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