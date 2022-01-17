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  4. Son dakika: Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji il il sayarak uyardı

Son dakika: Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji il il sayarak uyardı

17.01.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarıda bu illerde 20 cm'ye varan kar kalınlığı beklendiği belirtildi. Açıklamada tipi, buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması uyarısında da bulunuldu.

Son dakika: Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji il il sayarak uyardı

Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illeri için uyarı geldi.

20 CM'YE VARAN KAR KALINLIĞI BEKLENİYOR

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Doğu Anadolu’nun batısında beklenen yağışların 18 Ocak 2022 akşam saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm. üzeri), Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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VATANDAŞLARA UYARI

Yoğun kar yağışlarının 19 Ocak 2022 Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı
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