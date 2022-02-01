Son dakika: Kuvvetli yağışlara dikkat! Kar geri dönüyor... Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek uyardı (İstanbul'a kar yağacak mı?)

Son dakika: 1 Şubat Salı günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Meteorolojiden yayınlanan hava durumu raporuna göre 52 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Başta Ege ve Akdeniz için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yapılırken, Muğla için ayrıca not düşüldü. Öte yandan Meteoroloji uzman Prof. Dr. Orhan Şen'den de uyarı gelirken, kar yağışı için de tarih verdi. İşte yurtta beklenen hava durumuna ilişkin tüm detaylar...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege ve Akdeniz bölgesine yağış uyarısı yapan Orhan Şen, "Bugün kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta'nın güneyi ve Burdur, Edirne, Kırklareli yerel olmak üzere kuvvetli; Muğla ve Gökçeada da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağmur olacak. Su baskını ve taşkınlara dikkat! Sıcaklık 1-2 C artıyor." dedi

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgesi için çığ uyarısı yapan Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerde don ve Doğu Anadolu ile Karadeniz iç kesimlerinde yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor.

KAR GERİ DÖNÜYOR! TARİH VERDİ

Şubat ayının başında kar yağışının geri döneceğini açıklayan Şen, "İstanbul bugün öğleden sonra yağmurlu sıcaklık 10 C. Önümüzdeki 2 gün yağış Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli görünüyor. Şubatın 3-4'ünde Türkiye'ye (iç kesimler) kar yeniden geliyor. İstanbul bu sistemden kar alacak mı bakacağız ama çok zayıf olasılık." dedi.

METEOROLOJİDEN YAPILAN UYARILAR ŞÖYLE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Manisa, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Bingöl çevreleri ile Erzurum'un güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla ve Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla ve Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli, Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yükseklerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yağmurlu

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -8°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -3°C, 8°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

İZMİR 6°C, 14°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 1°C, 8°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bçlge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yğkskelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Kırıklareli çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah satlerinde hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum'un güney ve batısı ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu güney ve batı kesimleri kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MUŞ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek rakımlı yerlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

