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  4. Son Dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 40'a yakın hedef yerle bir edildi

Son Dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 40'a yakın hedef yerle bir edildi

30.07.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi. Operasyonda daha önce belirlenen 40'a yakın hedef imha edildi.

Son Dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 40'a yakın hedef yerle bir edildi

Kuzey Irak'a yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak Kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021’de hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40’a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı
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