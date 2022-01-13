HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor! Füzeler peş peşe ateşlendi, karşı hamle geldi

Son dakika: Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor! Füzeler peş peşe ateşlendi, karşı hamle geldi

13.01.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği bir dizi füze denemesi sonrası ABD'den karşı hamle geldi. Kuzey Kore'nin silah programlarına ilişkin ilk yaptırımları uygulamaya alınırken, ABD Hazine Bakanlığı yaptırımların hem Kuzey Kore'nin silah programının gelişmesini hem de silah teknolojisinin ilerlemesini engellemeyi amaçladığını açıkladı.

Son dakika: Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor! Füzeler peş peşe ateşlendi, karşı hamle geldi

Son dakika: Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor... Kim Jong Un'un iki yıl sonra katıldığı hipersonik füze testleri ve bir haftada yapılan iki füze denemesi iki ülke arasında tansiyonu yeniden yükseltti. ABD, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği bir dizi füze denemesinin ardından ilişkin ilk yaptırımları uygulamaya aldı.

ABD'NİN KUZEY KORE YAPTIRIMLARINDA NELER VAR?

Yaptırımlar altı Kuzey Koreliyi, bir Rus vatandaşını ve Washington'un silah programları için Rusya ve Çin'den ekipman getirdiğini iddia ettiği bir Rus şirketinı hedef aldı.

ABD Hazine Bakanlığı yaptırımların hem Kuzey Kore'nin silah programının gelişmesini hem de silah teknolojisinin ilerlemesini engellemeyi amaçladığını açıkladı.

BM DE KARA LİSTEYE Mİ ALACAK?

ABD, yaptırım getirilen beş kişinin aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da kara listeye alınmasını istedi. BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyeli Kuzey Kore yaptırım komitesi oy birliğine varırsa bu kişiler kara listeye alınabilir.

Kuzey Kore üçüncü hipersonik füze denemesini gerçekleştirdiKuzey Kore üçüncü hipersonik füze denemesini gerçekleştirdi

DİYALOG YOLU BAŞARISIZ OLMUŞTU

ABD yönetimi geçen yıl Ocak'ta Kuzey Kore'yi nükleer bomba ve füze geliştirme çalışmalarından vazgeçirmek için Pyongyang ile diyalog kurma yoluna gitmiş ancak başarısız olmuştu.

(Reuters)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
O soruyu duyunca hemen telefonu kapattıO soruyu duyunca hemen telefonu kapattı
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.