Son dakika: Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor! Füzeler peş peşe ateşlendi, karşı hamle geldi

Son dakika: Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor... Kim Jong Un'un iki yıl sonra katıldığı hipersonik füze testleri ve bir haftada yapılan iki füze denemesi iki ülke arasında tansiyonu yeniden yükseltti. ABD, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği bir dizi füze denemesinin ardından ilişkin ilk yaptırımları uygulamaya aldı.

ABD'NİN KUZEY KORE YAPTIRIMLARINDA NELER VAR?

Yaptırımlar altı Kuzey Koreliyi, bir Rus vatandaşını ve Washington'un silah programları için Rusya ve Çin'den ekipman getirdiğini iddia ettiği bir Rus şirketinı hedef aldı.

ABD Hazine Bakanlığı yaptırımların hem Kuzey Kore'nin silah programının gelişmesini hem de silah teknolojisinin ilerlemesini engellemeyi amaçladığını açıkladı.

BM DE KARA LİSTEYE Mİ ALACAK?

ABD, yaptırım getirilen beş kişinin aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da kara listeye alınmasını istedi. BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyeli Kuzey Kore yaptırım komitesi oy birliğine varırsa bu kişiler kara listeye alınabilir.

DİYALOG YOLU BAŞARISIZ OLMUŞTU

ABD yönetimi geçen yıl Ocak'ta Kuzey Kore'yi nükleer bomba ve füze geliştirme çalışmalarından vazgeçirmek için Pyongyang ile diyalog kurma yoluna gitmiş ancak başarısız olmuştu.

(Reuters)

