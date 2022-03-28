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  4. SON DAKİKA | 'Kuzey Kore ABD'yi vurabilir' iddiası! Kim Jong Un açık açık tehdit etti: Hazırız

SON DAKİKA | 'Kuzey Kore ABD'yi vurabilir' iddiası! Kim Jong Un açık açık tehdit etti: Hazırız

28.03.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kuzey Kore'den tüm dünyayı endişelendiren haberler geliyor. Perşembe günü yeni bir kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, bölgedeki gerilimi tırmandırdı. Söz konusu füze ile Kuzey Kore'nin ABD’yi vurabileceği iddiaları gerilimi doruk noktasına çıkartırken, Kim Jong Un yaptığı açıklamayla adeta tüm dünyayı tehdit etti. ABD ile mücadeleye tamamen hazır olduklarını belirten Kuzey Kore lideri, ülkesinin saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini duyurdu.

SON DAKİKA | 'Kuzey Kore ABD'yi vurabilir' iddiası! Kim Jong Un açık açık tehdit etti: Hazırız

Son dakika haberi: Kuzey Kore'nin ABD'yi vurabileceği iddiaları küresel güvenliğe dair endişeleri artırmıştı. Geçtiğimiz perşembe günü Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore'ye Güney Kore'den ve ABD çok sert tepki göstermişti. Söz konusu tepkilerin ardından Kim Jong Un'dan tüm dünyayı endişelendiren yeni bir açıklama geldi. "ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazır olduğunu" belirten Kuzey Kore lideri ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini" duyurdu.

KUZEY KORE GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Geçtiğimiz hafta Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füze deneyerek, bölgedeki güvenlik kaygılarını artıran Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un’dan, gerilime neden olacak yeni açıklamalar geldi.

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AÇIK AÇIK İLAN ETTİ: DEVAM EDECEĞİZ

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’nda (KCNA) yer alan habere göre, geçtiğimiz Perşembe günü fırlatılan füzenin geliştirme sürecinde katkısı bulunan yetkililer, bilim adamları, teknisyenler ve işçilerle bir araya gelen Kim, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yetenekleri geliştirmeye devam edeceğini" ifade etti.

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Açıklamasında, "Ancak caydırıcı vuruş yetenekleriyle, kimse tarafından durdurulamayacak ezici bir askeri güçle donatıldığınızda bir savaşı önleyebilir, ülkenin güvenliğini garanti edebilir ve emperyalistlerin tüm tehditlerini ve şantajlarını bertaraf edebilirsiniz" diyen Kim’in, ayrıca yeni füzenin ABD’nin herhangi bir askeri hamlesini caydırmaya yardımcı olacağını da kaydettiği aktarıldı.

Ülkenin füze programına atıfta bulunan Kim’in, "Tüm zorluklara rağmen savunma faaliyetlerine sıkı sıkıya bağlı kalınacağını" vurguladığı belirtildi.

KITALARARASI BALİSTİK FÜZE DENEMESİ YAPMIŞTI

Kuzey Kore, geçtiğimiz Perşembe gerçekleştirdiği ve bu yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesinde, Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı.

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"ABD İLE MÜCADELEYE HAZIRIZ"

Pyongyang Uluslararası Havalimanı’ndan ateşlenen füzenin Japon Denizi’ndeki bir hedefi vurmadan önce 6 bin 248 kilometre irtifaya çıktığı ve bin 90 kilometre yol kat ettiği ifade edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, ülkesinin "ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazır olduğunu" söylediği kaydedilmişti.

Kim’in ayrıca "Güçlü nükleer savaş caydırıcılığımızı hem nitelik hem de nicelik olarak artırmaya devam edeceğiz" dediği kamuoyuna yansımıştı.

ABD'Yİ VURABİLİR Mİ?

Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen denemelerini sürdüren Pyongyang’ın son hamlesine başta Japonya, Güney Kore ve ABD’den sert tepki gelirken, Kuzey Kore’nin yeni geliştirdiği füze ile ABD’yi vurabileceğine dair iddialar ise küresel güvenliğe dair endişeleri artırmıştı.

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