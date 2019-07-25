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Son dakika 'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 25.07.2019 08:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kuzey Kore ordusunun iki kısa menzilli füze ateşlediği öne sürüldü. Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de ateşlendiği, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığı kaydedildi.

Son dakika 'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri son dakika olarak yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından bu sabah iki kısa menzilli füzenin ateşlendiğini belirtti.

Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de ateşlendiği, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığı kaydedildi.

Güney Koreli ordu yetkilileri, konuyla ilgili detayların analiz edileceğini bildirdi.

Uluslararası basındaki haberlerde füze ateşlendiği iddialarının, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapıldı. (AA-REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Son dakika füze

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