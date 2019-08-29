Son dakika: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

2019 yılı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurt başvuru sonuçları, başvuruların 26 Ağustos tarihinde tamamlanmasının ardından bugün açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçlarının hemen akabinde kesin kayıt süreci başlayacak. Bu süreçte kesin kayıtlarını yapmayanların yerine yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirmeler yıl boyunca devam edecek.

KYK YURT SONUÇLARINA NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?



Geçtiğimiz yıl yurtlara yerleştirmesi gerçekleştirilen adayların isimlerin listesi “yurtkur.gsb.gov.tr” adresinde yerini almıştı. Bu yıl da sonuç sorgulama işlemlerinin aynı adres üzerinden yapılacak.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?



Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?



Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

