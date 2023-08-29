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  4. SON DAKİKA | KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu: Son tarih 2 Eylül!

SON DAKİKA | KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu: Son tarih 2 Eylül!

29.08.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: KYK yurt başvuruları bugün itibariyle başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite yurt başvurularının 2 Eylül'e kadar süreceğini açıkladı.

SON DAKİKA | KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu: Son tarih 2 Eylül!

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarındaki yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Üniversite yurt başvurularının başladığını duyuran Bakan Bak, başvuruların 2 Eylül'de saat 23:59'a kadar süreceğini söyledi.

Bakan Bak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek.

Bu yıl öncelik gruplarımıza depremzede öğrencilerimizi dahil ettik. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Süreci istismar etmeye çalışanlara itibar etmeyin devletimize güvenin. Yurt başvuru sürecinin hayırlı olmasını diliyorum."

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