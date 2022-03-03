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SON DAKİKA: Lavrov canlı yayında tüm dünyaya açıkladı! Rusya, nükleer güç kullanacak mı?

03.03.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Nükleer savaş olacak mı? Lavrov, Putin'in anayasal haklarını kullandığını belirtirken nükleer savaş ihtimaliyle ilgili olarak da 'Lütfen NATO başkanının söylediği sözlere bakın eğer bize karşı savaş açarlarsa her şey değişebilir.' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Lavrov canlı yayında tüm dünyaya açıkladı! Rusya, nükleer güç kullanacak mı?

Ukrayna - Rusya savaşının sekizinci gününde Rusya'yı temsilen kameralar karşısına geçen Lavrov, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Medya üzerinden Batı'da bir propaganda yapıldığını belirten Lavrov, Ukrayna için Neo-Naziler ifadesini kullandı. Lavrov ayrıca nükleer savaş ihtimaliyle ilgili Zelenskiy ve NATO Başkanı Jens Stoltenberg'i suçladı.

'PUTİN, ANAYASAL HAKKINI KULLANIYOR'

Krize çözüm bulunacağından şüphem yok. Başkan Putin'in nasıl hareket ettiğini tanımlamak... Bu konuda Batı propagandası mevcut. Başkan Putin son haftalarda detaylı yorumlar yaptı. Anayasal güçlerle tam uyumlu şekilde ilerliyor. Putin, anayasaya dayanan yetkilerini kullanıyor. Her hafta düzenli toplantılar yapıyoruz. Karar alma mekanizması tam olarak böyle işliyor.

Lavrov:

'RUSYA, NÜKLEER SAVAŞI BAŞLATACAK MI?'

Rusya ve ABD istikrarı sağladılar. Rusya'nın nükleer silahları kullanmayacağına ilişkin bir güvenlik veriyor musunuz?

'Bizim biz doktrinimiz var. Ne gibi koşullarda nükleer silahlar kullanacağımız yazılı. Gerilimin artmaması lazım. Nükleer savaş konusunda lütfen dikkatli olun ve yapılan açıklamalara bakın. NATO Başkanı bu konuyla ilgili konuştu, Belçika propagandası yaptı. Radikal güçler de açıklama yapıyor.

NATO Genel Sekreteri: Putin Avrupa'da barışı yok etti

Dolayısıyla burada zaten Başkan Selenzkiy de açıklama yaptı. Nükleer dışı yükümlülüklerimizden çıkıyoruz dedi. Cenevre'de neler konuşuldu? Lütfen bunları hatırlayın. Dengeleri değiştirmek istemiyoruz ama bize karşı bir savaş olursa her şey değişebilir. Bize karşı savaşa hazırlananlara bu soruları sormanız gerekiyor.'

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