Son dakika: LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu.

YÜZDE 98'E YÜKSELDİ



Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin geçen yıl yüzde 74 olan doluluk oranı bu sene yüzde 98'e yükseldi.

İLK ÜÇ TERCİHLERİNDEN BİRİNE YERLEŞTİLER



Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin yüzde 91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti.

LGS birinci yerleştirme sonuçları için tıklayınız.

Kaynak: AA

