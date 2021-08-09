HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Son Dakika: LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Son Dakika: LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

09.08.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

Son Dakika: LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.

LGS İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURULAR ALINMAYA DEVAM EDECEK

Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.

(AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'i toz fırtınası esir aldı! Kapı ve pencereleri açamadılarMardin'i toz fırtınası esir aldı! Kapı ve pencereleri açamadılar
Bursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştıBursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştı
2021 ehliyet sınavı tarihleri...2021 ehliyet sınavı tarihleri...
Anahtar Kelimeler:
LGS Liselere Geçiş Sınavı Milli Eğitim Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
YALAN VALA YALAN BİLLAH YALAN NUNLARIN HAYATLARI YALAN.

En Çok Okunan Haberler

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Bakan Koca duyurdu! Bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldi

ABD'nin eski Başkanı'nın bu görüntülerine tepki yağıyor!

ABD'nin eski Başkanı'nın bu görüntülerine tepki yağıyor!

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Bağcılar'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Bağcılar'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.