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Son dakika! LGS nakil sonuçları açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 09:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; binlerce öğrencinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklandı.

Son dakika! LGS nakil sonuçları açıkladı

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.

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