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  4. Son dakika! LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Son dakika! LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 14:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.

Son dakika! LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.

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