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Son dakika! Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması Meclis'te kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2019 16:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Son dakika! Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Türkiye ile Libya arasında 'güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası teklifi' Meclis'ten geçti.

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

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