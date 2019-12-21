Son dakika! Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması Meclis'te kabul edildi

T\u00fcrkiye ile Libya aras\u0131nda 'g\u00fcvenlik ve askeri i\u015fbirli\u011fi mutabakat muht\u0131ras\u0131 teklifi' Meclis'ten ge\u00e7ti. \nCHP, \u0130Y\u0130 Parti ve HDP'nin 'hay\u0131r' oyu kulland\u0131\u011f\u0131 teklif, AK Parti ve MHP'nin oylar\u0131 ile kabul edildi.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...'Ayaklar\u0131m \u00fc\u015f\u00fcyor' diyen amcaya ayakkab\u0131lar\u0131n\u0131 verdiErdo\u011fan'dan \u00e7ok net Kanal \u0130stanbul a\u00e7\u0131klamas\u0131Ayg\u00fcn'\u00fcn Yava\u015f'la ilgili iddialar\u0131 sonras\u0131 fla\u015f geli\u015fme!