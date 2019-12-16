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Son dakika: Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması TBMM'de kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 16:28 | Son Güncelleme

Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Son dakika: Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması TBMM'de kabul edildi

Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonun basına kapalı gerçekleşen toplantısında, kanun teklifi ele alındı.

Toplantıda, Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 4 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hayırlısı olsun...
hayırlısı olsun
umarız anlaşma yaptığımız libyaynın %6 sını temsil eden şahsiyet yerinde kalır ve anlaşmamız ilelebet devam eder.
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