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  4. Son dakika! Libya tezkeresi Meclis'te

Son dakika! Libya tezkeresi Meclis'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Libya’ya asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tezkere 2 Ocak Perşembe olağanüstü toplanacak Genel Kurul'da görüşülecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı 2 sayfalık tezkerede Libya'daki gelişmelerin bölge için tehdit olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

PERŞEMBE GENEL KURUL'DA

Libya'ya asker gönderme konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veren tezkerenin 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda onaylanması bekleniyor.

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