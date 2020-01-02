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  4. Son dakika Libya tezkeresi Meclis'te! Kritik oturum başladı

Son dakika Libya tezkeresi Meclis'te! Kritik oturum başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrının ardından bugün 14.00'da olağanüstü toplandı.

Son dakika Libya tezkeresi Meclis'te! Kritik oturum başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Libya’da konuşlanması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesine ilişkin tezkere, olağanüstü olarak toplanan TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor.

Mehmetçik’i Libya yolcusu yapacak tezkerenin kabulü için oylamaya katılan milletvekili sayısının salt çoğunluğunun yarıdan bir fazlasının desteği aranacak.

SALT ÇOĞUNLUK YETERLİ

Tezkerenin Meclis’ten geçmesi için oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun yani yarıdan bir fazlasının “kabul” oyu kullanması yeterli olacak.

SAADET 'EVET, İYİ PARTİ 'HAYIR' DİYECEK

AK Parti, MHP ve Saadet Partisi'nin “kabul”, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin “ret” oyu kullanacağı oylamada; Cumhur İttifakı ortaklarının sayısal güçleriyle, tezkereyi Meclis’ten geçirmelerine kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Ayrıntılar geliyor...

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