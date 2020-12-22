HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Libya tezkeresinin süresi uzatıldı

Son dakika! Libya tezkeresinin süresi uzatıldı

22.12.2020 19:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son dakika! Libya tezkeresinin süresi uzatıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin sürenin 18 ay daha uzatılmasını öngören tezkere kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda TSK unsurlarının Libya'ya gönderilmesine ilişkin tezkerenin süresi ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkere, görüşülerek kabul edildi.

Tezkere ile Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Ulusal Mütabakat Hükümeti (UMH) tarafından talep edilen desteği sürdürmek, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması hedefleniyor. Libya Tezkeresi'nin süresi 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay daha uzatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!

En Çok Okunan Haberler

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

AHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

AHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

22 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

22 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu

Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Allah'ım aklıma mukayyet ol

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Allah'ım aklıma mukayyet ol

Elektrik kesintisi listesi 23 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.