Son Dakika: Londra’da Omicron varyantı alarmı! Ordu devreye girdi

Son dakika haberine göre İngiliz askerlerinin, Omicron mutasyonunun vakalarda artışa yol açmasıyla "olağanüstü" personel sıkıntısı yaşanan başkent Londra’daki hastanelere gönderilmesine karar verildi. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Londra’da vakalardaki ani artış sırasında Ulusal Sağlık Hizmeti (UHS) personelinin virüse yakalanması veya kendini izole etmesiyle oluşan personel açığını kapatmak için yaklaşık 40 askeri doktor ve 160 genel sağlık personeli görevlendirileceğini duyurdu. Savunma Bakanı Ben Wallace, "Silahlı kuvvetlerimizin erkek ve kadınları, ülkeyi Covid-19’dan korumak için el ele çalışırken, NHS’deki özverili meslektaşlarını desteklemek için bir kez daha adım atıyor" dedi. Bakan Wallace, "Ambulans sürmek, aşı uygulamak veya hastanede hastalara yardımcı olmak olsun, bu salgın boyunca ne kadar değerli olduklarını defalarca gösterdiler. Ulusal çabaya katkılarından dolayı gurur duymalılar” ifadelerini kullandı.

HASTANELER ALARM VERİYOR

Sağlık uzmanları ordudan gelen desteğin, ülkenin salgının üstesinden gelmek için nasıl mücadele ettiğini ortaya koyduğunu söyledi. İngiliz Tabipler Birliği (BMA) Konsey Başkanı Dr. Chaand Nagpaul, “Daha önce bu düzeyde bir personel yokluğu hiç görmemiştik” dedi. Sağlık sisteminin her kış mevsiminde baskıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Nagpaul, "Ancak NHS’de çalışan hiç kimsenin meslektaşlarının bu düzeyde yokluğunu deneyimlediğini düşünmüyorum. Bu normal değil ve bu nedenle hükümetin, NHS’nin baskı altında olduğunu açıkça kabul etmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak hükümete mesaj verdi.

JOHNSON AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 4 Ocak’ta korona virüs salgınında rekor sayıda vaka tespit edilmesinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, "B Planı önlemleriyle bu ülkeyi bir kez daha kapatmadan Omicron’dan kurtulma şansımız var. Bu virüsle yaşamanın bir yolunu bulabiliriz" demişti.

İngiltere’de şu anda hükümetin B Planı önlemlerinde toplu taşıma ve mağaza gibi kapalı alanlarda maske takılması, mümkünse evden çalışılması ve bazı mekanlara girmek için aşı pasaportu kullanılması gibi kurallar bulunuyor.

İHA



