Son dakika | Dün çağrı cihazı, bugün telsizler: Lübnan'da yine patlama sesleri! Hizbullah'a ikinci siber saldırı

Son dakika haberi: Beyrut'un güneyinde patlama sesi duyuldu. Reuters haber ajansının aktardığı bilgiye göre yine Hizbullah'ın iletişim cihazları patlatıldı.

Patlatılan cihazların 5 ay önce satın alındığı belirtiliyor.

PATLAMA SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

İKİSİ ÇOCUK 12 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Dün de Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

BM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

BM'den gelen açıklamada "Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı çağrı cihazı patlamaları şok edici ve bu patlamaların siviller üzerindeki etkileri kabul edilemez" dendi.

DÜN YÜZLERCE KİŞİ YARALANMIŞTI

AA'nın aktardığına göre; dün Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 yaşamını yitirdi.

200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi ise yaralandı.

İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.