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  4. SON DAKİKA | Lübnan'daki siber saldırı sonrası gündemdeydi! MSB duyurdu: 'TSK’da sadece yerli ve milli sistemler kullanılıyor'

SON DAKİKA | Lübnan'daki siber saldırı sonrası gündemdeydi! MSB duyurdu: 'TSK’da sadece yerli ve milli sistemler kullanılıyor'

19.09.2024 12:47
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Son dakika haberi: İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK'nın ne gibi önlemler almış olduğu merak edilirken, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılıyor" denildi. Öte yandan kılıçlı yemin sonrası hakkında inceleme başlatılan teğmenlerle ilgili sürecin devam ettiği de açıklandı.

SON DAKİKA | Lübnan'daki siber saldırı sonrası gündemdeydi! MSB duyurdu: 'TSK’da sadece yerli ve milli sistemler kullanılıyor'

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK’nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine “Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dâhil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna’da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir” değerlendirmesini yaptı.

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TEĞMENLERLE İLGİLİ SÜREÇ

Bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenindeki görüntülerle ilgili başlatılan sürecin ise devam ettiğini söyledi. “Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır” diyen kaynaklar, “Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir” dedi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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