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  4. Son dakika! Lüks rezidansın 23'üncü katından atladı! Genel müdür ardında bu notu bıraktı

Son dakika! Lüks rezidansın 23'üncü katından atladı! Genel müdür ardında bu notu bıraktı

15.02.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Beşiktaş’ta bir medikal firmasında genel müdürlük yapan 28 yaşındaki B.H “yoruldum” yazılı bir not bıraktıktan sonra çalıştığı binanın 23. katından atlayarak intihar etti. Genç kadının intihardan önce 25 adet antidepresan hap içtiği ortaya çıktı.

Son dakika! Lüks rezidansın 23'üncü katından atladı! Genel müdür ardında bu notu bıraktı

Son dakika haberi! Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’ndeki iş merkezleri olan bir rezidansta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 yıl boyunca bir medikal firmasında genel müdürlük yapan 28 yaşındaki B.H, iddiaya göre, bunalıma girerek antidepresan ilaçları kullanmaya başladı.

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"İNSANLARLA UĞRAŞMAKTAN ÇOK YORULDUM"

B.H., önceki gün akşam saatlerinde çalıştığı firmada olduğu esnada yeşil reçeteyle satılan 25 adet antidepresan hap içti. “Hap aldım ama ölmedim. Yukarısı açıksa oraya çıkacağım ve atlayacağım, cesedimi aşağı bulabilirsiniz”, “insanlarla uğraşmaktan çok yoruldum” yazılı notlar bırakan kadın bulunduğu binanın 23. katına çıktı.

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23'ÜNCÜ KATTAN ATLAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Buradan kendini boşluğa bırakan genç kadın, zemine düşerek feci şekilde can verdi. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

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İNCELEMELERİN ARDINDAN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Çalışmalar ardından kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemelerin ardından genç kadın cenazesi Üsküdar Bağlarbaşı İlahiyat Camii kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi çok yönlü olarak sürüyor. (İHA)

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