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  4. Son dakika: Maaş promosyonu tartışmaları gündem olmuştu! EGM açıkladı: Milletvekili Bakan hakkında suç duyurusu

Son dakika: Maaş promosyonu tartışmaları gündem olmuştu! EGM açıkladı: Milletvekili Bakan hakkında suç duyurusu

06.09.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın maaş promosyonu anlaşmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hakkında öne sürdüğü iddialar üzerine EGM harekete geçti. EGM tarafından yapılan yazılı açıklamada CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.

Son dakika: Maaş promosyonu tartışmaları gündem olmuştu! EGM açıkladı: Milletvekili Bakan hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi: EGM'den CHP milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusu! CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, banka maaş promosyonuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) taşıt alınacağı yönünde iddialar ortaya atmıştı. Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları üzerine EGM harekete geçti.

"İNATLA DEZENFORMASYON YAPAN MİLLETVEKİLİ BAKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR"

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Fb-ERZdWQAEmwHk

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Anahtar Kelimeler:
Murat Bakan emniyet genel müdürlüğü
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