Son dakika: Maaş promosyonu tartışmaları gündem olmuştu! EGM açıkladı: Milletvekili Bakan hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi: EGM'den CHP milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusu! CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, banka maaş promosyonuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) taşıt alınacağı yönünde iddialar ortaya atmıştı. Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları üzerine EGM harekete geçti.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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