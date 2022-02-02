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  4. Son dakika... Macron'dan İngiltere'ye sert eleştiri: İkiyüzlülük!

Son dakika... Macron'dan İngiltere'ye sert eleştiri: İkiyüzlülük!

02.02.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'ye sert eleştirilerde bulundu. Macron, Manş Denizi'nde yaşanan göçmen krizine ilişkin suçu İngiliz yönetimine atarak, "İngilizler, ekonomik göçü ikiyüzlülükle yöneten 1980'li yılların sistemine sahip olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Macron'dan İngiltere'ye sert eleştiri: İkiyüzlülük!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, La Voix du Nord gazetesine demeç verdi. Macron, İngiltere'nin göçmenlerle ilgili politikasını eleştirerek, "İngilizler, ekonomik göçü ikiyüzlülükle yöneten 1980'li yılların sistemine sahip olmaya devam ediyor." dedi.

Macron, La Voix du Nord gazetesine verdiği demeçte, İngilizlerle gerçeğe dayalı bir diyaloğun yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

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"İKİYÜZLÜLÜKLE SUÇLADI"

"İngilizler, ekonomik göçü ikiyüzlülükle yöneten 1980'li yılların sistemine sahip olmaya devam ediyor. (İngiltere'ye) Göç etmenin yasal yolları yok." diyen Macron, İngiltere'nin yasa dışı göçü kabul ettiğini ancak göçü yasal hale getirmesi gerektiğini belirtti.

Macron, bu konuda baskılarını artıracaklarını kaydetti.

İngiltere'ye olası yaptırımlarla ilgili soruya yanıt veren Macron, "Yaptırımlar ne demek? İnsanların ölmesi riskini alarak teknelerin (Manş Denizi'nden) gitmesine izin mi vermeliyiz? Saçma ve gayriinsani durumun esiriyiz. Baskının daha geniş bir çerçeveyle Avrupa'dan gelmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

SUÇU İNGİLTERE'YE ATTI

Manş Denizi'nde hayatını kaybedenlerin sorumluluğunun Fransa'ya değil İngiltere'ye ait olduğunu savunan Macron, Avrupa'nın sınırlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

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Manş Denizi'nde Kasım 2021'de en az 27 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan göç krizi, Fransa ile İngiltere arasında gerginliğe neden olmuştu.

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, geçen yıl 52 bin düzensiz göçmen Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçmeye çalıştı.

(AA)

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