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  4. Son dakika... Macron'dan Ukrayna açıklaması: "Türkiye ve Yunanistan ile birlikte çalışacağız"

Son dakika... Macron'dan Ukrayna açıklaması: "Türkiye ve Yunanistan ile birlikte çalışacağız"

25.03.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Macron, Ukrayna'nın Mariupol kenti için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceklerini açıkladı.

Son dakika... Macron'dan Ukrayna açıklaması: "Türkiye ve Yunanistan ile birlikte çalışacağız"

Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceklerini bildirdi.

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE VE YUNANİSTAN İLE İNSANİ OPERASYON DÜZENLEYECEĞİZ"

400 bin nüfuslu Mariupol'de artık 150 bin kişinin kaldığını ve çok kötü şartlarda yaşadığını ifade eden Macron, "Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz." dedi.

Macron, bunu mümkün olan en iyi şartlarda ve gelecek günlerde düzenleyeceklerini belirtti.

Bu konuda Mariupol Belediyesi ile temas halinde olduklarını bildiren Macron, bu operasyon için Rusya ile müzakere edeceklerini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 48-72 saat içinde bu konuyu telefonda görüşeceğini söyledi.

Macron, Putin'in Avrupa'ya satılan gazın ruble ile ödenmesi yönündeki talebinin karşılanmasının mümkün olmadığını ve imzalanan sözleşmelerin uygun olmadığını kaydetti.

RUS BÜYÜKELÇİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Rusya'nın Paris Büyükelçisi'nin Avrupalılara ilişkin Twitter'daki paylaşımının kabul edilemez olduğunu aktaran Macron, "Bu bir hata ve düzeltildi. Umarım yeniden gerçekleşmez. Bir daha tekrarlanmamasını istedik." ifadelerini kullandı.

Twitter'da Avrupalılara ilişkin paylaşılan bir karikatür nedeniyle Rusya'nın Paris Büyükelçisi Alexey Meshkov, Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Fransız basınındaki haberlerde, büyükelçiliğin Twitter'da paylaştığı karikatürde, diz çökmüş Avrupalıların, ABD'yi temsil eden kişi karşısında küçük düşürücü bir pozisyona konulduğu kaydedilmişti. Söz konusu paylaşım daha sonra silinmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Rusya Ukrayna
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