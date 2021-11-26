HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Mahkeme, Osman Kavala kararı için ara verdi

Son Dakika: Mahkeme, Osman Kavala kararı için ara verdi

26.11.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Savcı, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti, karar için mahkeme ara verdi.

Son Dakika: Mahkeme, Osman Kavala kararı için ara verdi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiği vurgulamıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar 30 Temmuz’da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52’ye çıkmıştı.

OSMAN KAVALA KATILMADI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 1'i tutuklu, 8'i firari 52 sanığın yargılandığı davanın daha büyük bir salon olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda görülen duruşmasında tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı ile Can Atalay'ın aralarında bulunduğu 16 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Öte yandan duruşmada, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Züleyha Gülüm ile Almanya, Fransa, Belçika Danimarka, İsveç, İsviçre, Çekya, İtalya konsolosluk yetkilileri ile Kavala'nın eşi Ayşe Buğra ve STK yetkilileri izleyici olarak yer aldı. Duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala ise katılmadı.

Duruşma, sanık yoklaması ile başladı. Sanık yoklamasının ardından mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen belgeleri okudu. Mahkeme başkanı, reddi hakim talebininin reddedilmesine ilişkin bir üst mahkemeye yapılan itirazın reddedildiğini aktardı.

MAHKEME ARA VERDİ

Savcı, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti, karar için mahkeme ara verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER"Nasıl yendik ama!""Nasıl yendik ama!"
Liseli kızlar kavga etti, ortalık karıştıLiseli kızlar kavga etti, ortalık karıştı
Anahtar Kelimeler:
Gezi Parkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

Başkan Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması

Başkan Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması

"Şu an kızına tecavüz ediyorum" demişti! İsyan ettiren karar

"Şu an kızına tecavüz ediyorum" demişti! İsyan ettiren karar

iPhone'lara büyük zam! İşte yeni fiyatlar

iPhone'lara büyük zam! İşte yeni fiyatlar

Yer: Samsun! İngiltere ve Rusya'nın gözü bu ormanda

Yer: Samsun! İngiltere ve Rusya'nın gözü bu ormanda

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.