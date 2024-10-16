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  4. Son dakika: Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı!

Son dakika: Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı!

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
16.10.2024 17:09
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Son dakika haberi: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından zorla getirilme kararı verildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu.

Son dakika: Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı!

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu. Kılıçdaroğlu'nun 4 kez duruşmaya katılmaması nedeniyle davacı taraf, zorla getirilme yazısı yazılmasını talep etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI!

Mahkeme kararında, sanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesine karar verirken duruşmayı 18 Şubat 2025'e bıraktı!

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Duruşma tutağında yazanlar:
"Belirli gün ve saatte 3. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.
Müşteki Mustafa Doğan İnal vekili Avukat Ferah Yıldız yetkilendirmesi ile Avukat Furkan Keskin ve sanık Kemal Kılıçdaroğlu vekili Avukat Müdafii Celal Çelik yetkilendirmesi ile Uğur Çelik'in geldikleri görüldü.
Sanık müdafiden soruldu: 'Biz Ankara'ya talimat yazılmasını istiyoruz, müvekkilimin ikametgah adresi Ankara'dadır' dedi.
Müşteki vekilinden soruldu: 'Şikayetimiz devam etmektedir, zorla getirilme yazılmasını talep ediyoruz' dedi.
İddia makamından soruldu: 'Eksik hususlar giderilsin' dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ İSTEMGİBİ:
1-Sanığın zorla getirilmesine,
2-Katıla talebinin sanığın beyanı alındıktan sonra değerlendirilmesine,
Bu nedenle duruşmanın 18 Şubat 2025 günü 09.30'a bırakılmasına karar verildi."

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Kemal Kılıçdaroğlu
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