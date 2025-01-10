Son dakika | Mahkemeden Ogün Samast kararı: Zaman aşımı nedeniyle dava düştü!

Son dakika haberi: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi olayının sanığı Ogün Samast’ın terör örgütü FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla yargılandığı 12 sanıklı davada karar açıklandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.
Mahkeme ayrıca sanık Ogün Samast'ın yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmetti.
Samast, açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.
Bugünkü duruşma için Trabzon Adliyesi'ne gelirken Samast'ın yüzünde tebessüm görülmesi dikkat çekmişti.
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