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  4. Son dakika | Mahkemeden Ogün Samast kararı: Zaman aşımı nedeniyle dava düştü!

Son dakika | Mahkemeden Ogün Samast kararı: Zaman aşımı nedeniyle dava düştü!

10.01.2025 16:24
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Son dakika haberi: Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni bir karar çıktı. Samast, FETÖ davasında yargılanıyordu. Bugün görülen duruşmanın ardından Samast ve 6 sanık hakkında zaman aşımı kararı verildi. Böylece dava düştü.

Son dakika | Mahkemeden Ogün Samast kararı: Zaman aşımı nedeniyle dava düştü!

Son dakika haberi: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi olayının sanığı Ogün Samast’ın terör örgütü FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla yargılandığı 12 sanıklı davada karar açıklandı.

MAHKEMEDEN OGÜN SAMAST İÇİN ZAMAN AŞIMI KARARI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca sanık Ogün Samast'ın yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmetti.

Ogün Samast hakkındaki zaman aşımı kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Adalet yerini buldu
Zaman aşımı kararı yanlış bir karardı

Samast, açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

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10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.

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ADLİYEYE GÜLEREK GİRMİŞTİ

Bugünkü duruşma için Trabzon Adliyesi'ne gelirken Samast'ın yüzünde tebessüm görülmesi dikkat çekmişti.

Hrant Dink'in katili adliyeye gülerek geldi Hrant Dink'in katili adliyeye gülerek geldi
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
ogün samast
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