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  4. Son Dakika: Vergi dairesinde rüşvet skandalı! Sesli ve görüntülü tespit edildi

Son Dakika: Vergi dairesinde rüşvet skandalı! Sesli ve görüntülü tespit edildi

28.12.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesindeki rüşvet operasyonunda, Bodrum Vergi Dairesi Müdürü S.O.'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin, teknik takibe takıldıkları ortaya çıktı. D.E.'nin, A.A. aracılığıyla S.O.'ya makam odasında rüşvet vermesinin, sesli ve görüntülü tespit edildiği belirtildi.

Son Dakika: Vergi dairesinde rüşvet skandalı! Sesli ve görüntülü tespit edildi

Son dakika haberine göre Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında hem polise hem de doğrudan savcılığa şikayette bulunulan ve rüşvet aldığı ileri sürülen Bodrum Vergi Dairesi Müdürü S.O., teknik ve fiziki takibe alındı. Bu kapsamda, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, S.O.'nun odasında ses ve görüntü takibine başladı.

200 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan takip sonrası D.E.'nin, A.A. aracılığıyla S.O.'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyonda, 3 şüpheli, dün yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada A.A.'nın, S.O.'ya elden verdiği 90 bin lira, aracında 100 bin lira ve A.A.'nın çantasında 10 bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira ele geçirildi.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

'Rüşvet' suçu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

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Muğla
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