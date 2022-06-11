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  4. Son dakika: Makamında darbedilmişti... O olayda yeni gelişme! Belediye Başkan Yardımcısı açığa alındı

Son dakika: Makamında darbedilmişti... O olayda yeni gelişme! Belediye Başkan Yardımcısı açığa alındı

11.06.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın, 7 Haziran'da makamında Mecit T. tarafından darbedilmesi sonrası yürütülen soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran açığa alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Makamında darbedilmişti... O olayda yeni gelişme! Belediye Başkan Yardımcısı açığa alındı

Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın makamında darbedilmesinin ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran açığa alındı.

Edremit Belediyesince 7 Haziran'da gerçekleşen olay sonrası başlatılan idari soruşturma kapsamında, fen işleri müdürü, park ve bahçeler müdürü ile güvenlik amirinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran'ın da açığa alındığı bildirildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gazetecilere konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yaşanan menfur saldırı sonrasında başlatılan soruşturmanın salahiyetinin korunması amacıyla Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran da açığa alındı. Soruşturma sonunda suçu olanlar cezasını çekecek, suçu bulunmayanlar ise tekrar görevlerine iade edilecekler."

OLAY

Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 7 Haziran'da makamında Mecit T. tarafından darbedilmiş, burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade veren Arslan'ın şikayeti üzerine Mecit T. gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin, mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerini kiraladığı, buranın tadilatında belediyenin araçlarını kullanmak istemesine izin verilmemesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Belediye Başkanı Arslan, gazetecilere, şüpheliyi önceden tanımadığını, dolayısıyla aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söylemiş, olayla ilgili 3 belediye görevlisinin açığa alındığını kaydetmişti. (AA)

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