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Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

09.11.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da İnönü caddesinde 2 katlı bina çöktü. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu öğrenilirken arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Enkazdan ilk belirlemelere göre 8 yaralının çıkarıldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Orada 20 civarında insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. Şu anda kurtarma ekiplerimiz müdahale halinde. Hızlı bir şekilde müdahale ediliyor." dedi.

Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

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ENKAZ ALTINDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KALDIĞI BELİRTİLDİ

Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma, 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Enkazdan ilk belirlemelere göre 8 yaralının çıkarıldığı belirtildi.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Çöken bina iki katlı bir bina. Olay yerine doğru hareket ettim. Enkazın altından şu ana kadar 8 kişi çıkarıldı. Sağlık durumları iyi. Binada tamirhane, fırın ve tavuk satışı yapan bir dükkan var. Orada 20 civarından insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. Şu anda kurtarma ekiplerimiz müdahale halinde. Hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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Malatya
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