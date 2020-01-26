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  4. Son dakika! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD Kandilli son depremler)

Son dakika! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 07:16 | Son Güncelleme

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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