Son dakika! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, P\u00fct\u00fcrge il\u00e7esinde saat 05.22'de 4,3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem kaydedildi.\nDeprem yerin 11,5 kilometre derinli\u011finde ger\u00e7ekle\u015fti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 e\u011fitimli k\u00f6pekle aral\u0131ks\u0131z devam ediyorDenizli'de coronavir\u00fcs iddias\u0131na a\u00e7\u0131klamaCuma namaz\u0131 nas\u0131l k\u0131l\u0131n\u0131r, ka\u00e7 rekatt\u0131r?
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