SON DAKİKA | Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.01'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 12.1 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 20:01'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." açıklamasında bulundu.

