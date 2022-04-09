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SON DAKİKA | Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Korkutan deprem Elazığ'da da hissedildi

09.04.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Malatya haricinde Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre şehirlerden de yakından hissedildi. Malatya'da yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. AFAD, herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını belirtti. Malatya depremiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Malatya'da korkutan deprem! Son dakika bilgisine göre 17:02 sularındaki depremin şiddeti 5.2 olarak açıklandı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen deprem yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Malatya'nın dışında Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa gibi illerde de yakından hissedildi. Depremle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor.

Depremin meydana geldiği yer

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'EVLERE GİRİLMEMESİNDE FAYDA VAR'

AFAD, depremle ilgili Malatya'dan herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti. Prof. Dr. Orhan Tüysüz, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada yakın zamanda evlere girilmemesinde fayda olduğunu belirtti.

'O bölgedeki depremler genelde sığ olur. Daha önce de orada deprem olmuştu. Deprem etkinliği güneye doğru hareketlendi. Elazığ depremiyle oluşan tetikleme daha güney tarafa kaydı.'

DEPREM-İSTOCK

BAKAN KURUM'DAN DEPREM AÇIKLAMASI!

'Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun.

VALİ BARUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu an için olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.

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deprem Malatya
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