SON DAKİKA | Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Korkutan deprem Elazığ'da da hissedildi

Malatya'da korkutan deprem! Son dakika bilgisine göre 17:02 sularındaki depremin şiddeti 5.2 olarak açıklandı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen deprem yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Malatya'nın dışında Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa gibi illerde de yakından hissedildi. Depremle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor.

Depremin meydana geldiği yer

'EVLERE GİRİLMEMESİNDE FAYDA VAR'

AFAD, depremle ilgili Malatya'dan herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti. Prof. Dr. Orhan Tüysüz, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada yakın zamanda evlere girilmemesinde fayda olduğunu belirtti.

'O bölgedeki depremler genelde sığ olur. Daha önce de orada deprem olmuştu. Deprem etkinliği güneye doğru hareketlendi. Elazığ depremiyle oluşan tetikleme daha güney tarafa kaydı.'

BAKAN KURUM'DAN DEPREM AÇIKLAMASI!

'Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun.

VALİ BARUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu an için olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.

