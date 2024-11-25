HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Malatya'da deprem: 4,6 ile sallandı; Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep de hissetti

Son dakika | Malatya'da deprem: 4,6 ile sallandı; Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep de hissetti

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
25.11.2024 20:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: Malatya'da saat 20:20'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü AFAD verisine göre 4,6. Sarsıntıyı Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa da hissetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depremle ilgili açıklama geldi.

Son dakika | Malatya'da deprem: 4,6 ile sallandı; Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep de hissetti

Son dakika haberi: Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. 6 Şubat depremlerinde yara alan deprem bölgesindeki illerimizden Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da depremin hissedildiği bildirildi. AFAD'dan depremle ilgili açıklama geldi.

Ekran görüntüsü 2024-11-25 204634

SON DAKİKA | MALATYA'DA DEPREM! AFAD DETAYLARI AÇIKLADI

AFAD'dan aktarılan verilere göre deprem saat 20:20'de gerçekleşti.

Merkez üssü Doğanşehir olan deprem 9.75 km derinlikte meydana geldi.

Ekran görüntüsü 2024-11-25 203241

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada olumsuz bir durum bildirilmediğini ifade etti.

thumbs_b_c_14eaab5273ac915e5969642e3c8c160c

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Malatya Doğanşehir’de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan da depremle ilgili son yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 20.20’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" dendi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
deprem
En Çok Okunan Haberler
GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

Dikkat, artık ücretsiz alamayacaksınız!

Dikkat, artık ücretsiz alamayacaksınız!

Kiraladıkları dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı

Kiraladıkları dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı

Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan: "UCM'nin tutuklama kararını Türkiye olarak destekliyoruz"

Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan: "UCM'nin tutuklama kararını Türkiye olarak destekliyoruz"

İstanbul'daki seri cinayetlerin sebebi ortaya çıktı! Berber detayı

İstanbul'daki seri cinayetlerin sebebi ortaya çıktı! Berber detayı

Yarın hangi illerde kar tatili olacak?

Yarın hangi illerde kar tatili olacak?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.