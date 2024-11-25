Son dakika | Malatya'da deprem: 4,6 ile sallandı; Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep de hissetti

Son dakika haberi: Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. 6 Şubat depremlerinde yara alan deprem bölgesindeki illerimizden Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da depremin hissedildiği bildirildi. AFAD'dan depremle ilgili açıklama geldi.

SON DAKİKA | MALATYA'DA DEPREM! AFAD DETAYLARI AÇIKLADI

AFAD'dan aktarılan verilere göre deprem saat 20:20'de gerçekleşti.

Merkez üssü Doğanşehir olan deprem 9.75 km derinlikte meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada olumsuz bir durum bildirilmediğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Malatya Doğanşehir’de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan da depremle ilgili son yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 20.20’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" dendi.