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  4. Son dakika | Malatya'da deprem! AFAD açıkladı: Merkez üssü Doğanşehir, büyüklüğü 4,9

Son dakika | Malatya'da deprem! AFAD açıkladı: Merkez üssü Doğanşehir, büyüklüğü 4,9

15.11.2024 10:53
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Son dakika deprem haberi: Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi. AFAD, Malatya depreminin ayrıntılarını paylaştı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Son dakika | Malatya'da deprem! AFAD açıkladı: Merkez üssü Doğanşehir, büyüklüğü 4,9

Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinden ağır yara alan Malatya bugüne de depremle uyandı. 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

MALATYA'DA DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'daki deprem saat 10:46'da gerçekleşti.

Depremin merkez üssü Doğanşehir ilçesi.

Sarsıntının 7 km derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

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MALATYA DEPREMİ SONRASI İLK AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'den depremle ilgili açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Er, "Malatya / Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada da "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" dendi.

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BAKAN YERLİKAYA: GELEN İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili şu açıklamayı paylaştı:

"Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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