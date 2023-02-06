Son dakika: Malatya'da gündüz bakımevindeki görüntüler gündem olmuştu! CHP lideri Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Ne pahasına olursa olsun...'

Son dakika: Kahramamaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sabah 5.30'da bir telefonla uyandım. Kahramanmaraş milletvekilimiz aradı. Biz bölgedeki gelişmeleri sabah 5.30'dan itibaren izlemeye çalışıyoruz. Bir genel başkan yardımcısı depremin yaşandığı her ilde görevlendirildi. Milletvekili arkadaşlarımız da bölgedeler.

'BÜYÜK BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Ayrıca bir telefon hattı kurduk. Vatandaşlar her türlü ihtiyacı halinde taleplerini iletiyor. Gerçekten de büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Türkiye bütün yaralarını saracaktır. Hep birlikte dualarımız o bölgede. Her kurtulan vatandaşlarımız gönlümüzde bir rahatlama hissettiriyor. Gönül isterdi ki kimseye bir şey olmasın.

Depremi duyduktan sonra 11 valimizi aradım, durumu sordum. Belediye başkanlarını da arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Her türlü talebi karşılayabileceğimizi ilettim. Gün ortak mücadele etme günüdür. Bi AK Parti milletvekilimiz Yakup Taş'ın enkaz altında olduğu bilgisi geldi. Durumunu sordum, henüz bir haber alamadıklarını ilettiler.

MALATYA'DAN YANSIYAN GÖRÜNTÜLER

Malatya gündüz bakımevinde bir görüntü yansıdı. Veli Ağbaba'yı aradım. Ne pahasına olursa olsun o insanları bir otele yerleştirmelerini söyledim. Otel bulunamazsa gerekirse Malatya dışına götürelim, soğukta beklemesinler dedim.

Deprem bölgesine en kısa sürede gideceğim. Oraya gidersek çalışanlara engel olabiliriz. En kısa sürede gidip, oradakileri dinleyeceğim. Varsa ihtiyaçlarının karşılanması için çağrıda bulunacağız. Gün beraber olma günü."

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: HİÇBİR MAĞDURİYET YAŞANMAMAKTADIR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıi, Malatya'daki gündüz bakımevinden gelen görüntülerle ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahramanmaraş-Elbistan merkezli olarak 13.24’te gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremin Malatya’da hissedilmesi sebebiyle deprem esnasında özel bir bakım merkezinde kalmakta olan engelli bireyler bahçeye ve kurum dışına çıkarılmıştır.

AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır.

Söz konusu özel bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

